وزير التعليم يستبعد مدير مدرسة بإدارة الخليفة والمقطم لتدنى مستوى النظافة

قام الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بجولة مفاجئة لمدرستى الشيماء الإعدادية الثانوية للبنات، والسيدة خديجة للتعليم الأساسى التابعتين لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية.

بدأ الوزير جولته بزيارة مدرسة الشيماء الإعدادية الثانوية للبنات، حيث حضر طابور الصباح، واستمع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، وتفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة، وقرر منح مدرسة التربية الرياضية التى أدارت طابور الصباح مكافأة.

كما أدار الوزير حوارا مع الطالبات اطمأن من خلاله على استلام الطالبات لجميع الكتب المدرسية.

أبدى الهلالى عدم رضائه عن العملية التعليمية بالمدرسة، لتدنى مستوى النظافة بالمدرسة، وعدم انتظام حضور المعلمين، مما دعا الوزير إلى اتخاذ قرار باستبعاد مدير المدرسة من منصبه، والوكيلة المسئولة عن دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمعلمين.

وأثناء خروج الوزير من المدرسة التقى بعدد من أولياء الأمور واستمع إلى شكواهم حول سوء العملية التعليمية بالمدرسة وعدم انتظامها، وأكد لهم الوزير بأنه سيتم تكثيف المتابعة لهذه المدرسة.

ثم انتقل الهلالى إلى مدرسة السيدة خديجة للتعليم الأساسى، ولاحظ خلال تفقده فصول المدرسة ارتفاع الكثافات داخل الفصول، بالرغم من وجود عدد من الفصول المغلقة بالمدرسة، فطلب على الفور الإطلاع على الإحصائية الخاصة بعدد المعلمين بالمدرسة، والإدارة التعليمية، لتحديد مدى امكانية فتح هذه الفصول لتخفيض الكثافة.

كما لاحظ الوزير أيضا سوء نظافة المدرسة وعدم انتظام الجداول التعليمية بها فقرر إحالة مدير المدرسة للتحقيق، كما أحال أيضا مدير عام إدارة الخليفة والمقطم، والوكيل، والمسئولين عن المتابعة بالإدارة للتحقيق، بسبب تردى الأوضاع بالمدرستين.