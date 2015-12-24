الرئيس السيسى يوفد مندوبين إلى الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: السيد أحمد الأنصارى أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، والسيد حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذوكس، والسيد محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد عبد العزيز الشريف إلى طائفة السريان الأرثوذوكس.

كما أوفد الرئيس السيسى، لواء شرطة رجائى نيارى على عبد اللطيف إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة سامى أحمد عبد المجيد إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة أبراهيم سيد إبراهيم بقطر إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد العظيم حامد إبراهيم إلى طائفة الموارنه الكاثوليك، ولواء شرطة رجب عبد الفتاح عيد عرفه إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عاطف عبد الحميد بندارى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، وذلك للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد.

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