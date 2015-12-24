أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يوفد مندوبين إلى الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد

Google+ Print
الرئيس السيسى يوفد مندوبين إلى الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد الرئيس السيسى يوفد مندوبين إلى الطوائف المسيحية للتهنئة بعيد الميلاد
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد، وهم: السيد أحمد الأنصارى أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، والسيد حسام زعتر أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الروم الأرثوذوكس، والسيد محمد نجم إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد عبد العزيز الشريف إلى طائفة السريان الأرثوذوكس.

كما أوفد الرئيس السيسى، لواء شرطة رجائى نيارى على عبد اللطيف إلى الكنيسة الأسقفية، ولواء شرطة سامى أحمد عبد المجيد إلى طائفة الروم الكاثوليك، ولواء شرطة أبراهيم سيد إبراهيم بقطر إلى طائفة السريان الكاثوليك، ولواء شرطة عبد العظيم حامد إبراهيم إلى طائفة الموارنه الكاثوليك، ولواء شرطة رجب عبد الفتاح عيد عرفه إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، ولواء شرطة عاطف عبد الحميد بندارى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، وذلك للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية التى تحتفل بعيد الميلاد.


>- الرئيس السيسى يلتقى اليوم وزير الخارجية اليمنى لبحث تطورات الأوضاع اليمنية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365