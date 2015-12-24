قائد لجان العنف النوعية بالإخوان يظهر على تويتر وينشر رسالة الجهاد للبنا

ظهر محمد كمال عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمختفى منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، عبر شبكة تويتر، حيث بث عددا من التغريدات فى إطار التحركات التى يقودها ضد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان.

وقال كمال فى تغريدة له، إن الجماعة تشهد ميلادا جديدا، وأن هذا الميلاد يواجه بمعارضة قوية، فى إشارة إلى موقف محمود عزت والجبهة التى يقودها.

وأضاف عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، أن هذا المخاض المتعثر سيدشن ميلاد جديد للجماعة، وأنه من الطبيعى أن يواجه هذا الميلاد بمعارضة ومقاومة".

وأشار كمال إلى أن ما تشهده الجماعة حاليا من حراك داخلى "متلاطم" سوف ينتج عنه تجديد جوهرى، يؤدى إلى بعث جديد للجماعة بحسب زعمه.

وفى تدوينات سابقة له، بث محمد كمال رابطا لرسالة الجهاد لحسن البنا مؤسس الجماعة والتى تقول فى ختامها: "احرصوا على الموت توهب لكم الحياة".

جدير بالذكر أن محمد كمال هو واحد من 3 أعضاء بمكتب إرشاد جماعة الإخوان يعتقد أنه موجود داخل مصر ولم يتم إلقاء القبض عليه، وسبق أن اتهمه محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الإخوان فى تحقيقات نيابة أمن الدولة بتشكيل لجان نوعية لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.

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