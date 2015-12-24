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ننشر صورة شهيد الإرهاب بسيناء النقيب هشام أسامة عباس

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ننشر صورة شهيد الإرهاب بسيناء النقيب هشام أسامة عباس ننشر صورة شهيد الإرهاب بسيناء النقيب هشام أسامة عباس
حصل "اليوم السابع" على صورة الشهيد النقيب هشام أسامة عباس الذى استشهد فى سيناء، حيث صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه أثناء مرور قول أمنى صباح اليوم الخميس بطريق "العريش- الإسماعيلية" انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبى الطريق.

وأوضحت الداخلية، أن الحادث أسفر عن استشهاد النقيب هشام أسامة عباس، وإصابة كل من رقيب شرطة "شريف محمد مصطفى"، والمجند "طه أحمد عثمان" من قوة إدارة قوات أمن شمال سيناء.

وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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