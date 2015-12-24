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ديلى ميل:"DOCETAXEL"عقار جديد لسرطان البروستاتا يعالج 10آلاف رجل سنويا

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ديلى ميل:"DOCETAXEL"عقار جديد لسرطان البروستاتا يعالج 10آلاف رجل سنويا ديلى ميل:"DOCETAXEL"عقار جديد لسرطان البروستاتا يعالج 10آلاف رجل سنويا
سرطان البروستاتا من الأمراض المنتشرة بين العديد من الرجال، مما له آثار جانبية تؤثر على الصحة، لكن من خلال العقاقير الجديدة من الممكن التغلب عليه والبقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

وفى هذا السياق كشف تقرير بالموقع الالكترونى لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية عن عقار جديد لعلاج البروستاتا، حيث إنه يساعد على بقاء الشخص على قيد الحياة بنسبة تصل إلى 15 شهرا، إذا تم إعطاؤه فى أقرب وقت، كما أنه يساعد على علاج إلى ما يصل 10.000 رجل فى العام مما له تأثير بشكل كبير على حياة المرضى، ووفقا لدراسة أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا فى مرحلة متقدمة يعيشون بمتوسط 15 شهرا إذا تم علاجهم بعقار "DOCETAXEL"، والذى يعد من العقاقير المعالجة بالمواد الكيميائية، والذى تم استخدامه فى بداية الأمر خصيصا لعلاج سرطان الثدى والمبيض والرئة.

وحسب التقرير أن التوجيه الحالى لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة تدعم الدواء بعد فشل مستوى العلاج الهرمونى، وكما يمكن للرجال فى اسكتلندا الحصول على الدواء فى وقت مبكر.

قالت أنجيلا كوهين، رئيس سرطان البروستاتا فى بريطانيا إن كل شهر هذا الدواء غير متوفر لـ500 شخص يخسرون الحصول على سنة إضافية للحياة.

أوضح البروفسيور بيتر جونسون رئيس مركز أبحاث السرطان فى المملكة المتحدة أن العلاج الكيميائى ليس مناسبا للجميع، ولكن جميع الرجال الذين تكون صحتهم جيدة أو المصابين بسرطان البروستاتا المنتشر، فمن الممكن إعطاؤهم مزيجا من العلاجات.

وأشار التقرير إلى أن لمدة 8 سنوات التجارب التى أجريت على 3000 مريض، وجدت أن الرجال الذين تعاطوا عقار DOCETAXEL عاشوا بمتوسط 5 سنوات، كما أنه أثبت تحسين فى نوعية الحياة وتباطؤ بمعدل انتشار الورم.

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مصر 365