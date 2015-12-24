بالصور.. قوافل تعليمية مجانية لمحاربة مراكز الدروس الخصوصية ببرج العرب

انطلقت صباح اليوم فاعليات القوافل التعليمية المجانية، فى إدارة برج العرب التعليمية غرب الإسكندرية، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

حيث تضم القوافل التعليمية نخبة من مستشارى المواد العلمية المختلفة، تشمل المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وانطلقت فاعليات القوافل فى 3 مراكز رئيسية ببرج العرب، حيث تم إنشاء المركز الأول داخل مسرح ديوان إدارة برج العرب التعليمية، بطاقة استيعابية 1200 طالب لطلاب المرحلة الابتدائية، والثانى بسرادق مجمع مدارس 25 يناير لطلبة المرحلة الثانوية بطاقة استيعابية 1400 طالب، والثالث بمسرح مدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المرحلة الإعدادية بطاقة 1200 طالب.

من جانبها قالت نبيلة حنفى محمد، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، إن هذه القوافل تقوم فى المقام الأول بمحاربة مراكز الدروس الخصوصية التى تمثل إطارا موازيا غير شرعى لدور المدرسة التربوى، وكذلك تقوم القافلة بتوضيح بعض النقاط المثيرة للجدل داخل المناهج التعليمية، حيث يقوم المستشارون بمختلف المواد باستعراض كامل للمنهج المدرسى.

وأشارت إلى أنه فى توجيهات جمعة ذكرى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تم توفير بعض العصائر والأدوات الكتابية مساهمة من المديرية فى تشجيع الطلبة على الالتحاق بهذه القافلة التعليمية، وثمنت مدير إدارة برج العرب التعليمية دور وزارة الشباب والتعليم فى الإعداد والتنظيم الجيد التى سوف تعود على الوطن بأكلمه من خلال المساهمة فى تشكيل وعى جيل كامل.



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