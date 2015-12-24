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انقطاع المياه 10 ساعات عن مناطق بأسوان بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه رئيسى

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انقطاع المياه 10 ساعات عن مناطق بأسوان بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه رئيسى انقطاع المياه 10 ساعات عن مناطق بأسوان بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه رئيسى
أدى حدوث كسر مفاجئ فى إحدى خطوط المياه الرئيسية بطريق السادات بمدينة أسوان، إلى انقطاع المياه حوالى 10 ساعات تقريبًا، بمناطق حى العقاد ومدينة ناصر، وطريق السادات.

من جانبه، تدخل اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، وكلف مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ الذى حدث بطريق السادات أثناء تفقده لأعمال الإصلاح الجارية بالمنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

ومن جانبه، صرح المهندس عادل وهيب، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأن خط المياه المتواجد بطريق السادات به ماسورة متهالكة وتكرر انفجارها عدة مرات مما تسبب فى انقطاع المياه عن المناطق التى يخدمها ذلك الخط.

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