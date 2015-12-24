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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى غرب شبرا الخيمة

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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى غرب شبرا الخيمة بالصور.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحى غرب شبرا الخيمة
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب شبرا الخيمة وذلك بالتعاون مع قوات الأمن، حيث تم إزالة الإشغالات بقطاع الجنوب بشرق السكة الحديد وموقف الأتوبيس، وبجوار مسجد أحمد الصغير وشارع الخمسين وبيجام.

كما تم إزالة كل الإشغالات والأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بتلك المناطق وقام قطاع النظافة بالحى برفع المخلفات الناتجة عن الإزالات.

كما أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أن المحافظة بكل أجهزتها مستمرة بالتصدى لكافة أشكال الإشغالات المخالفة وعدم السماح باستغلال الشوارع للبلطجة وسطوة البيع والشراء غير المشروع وحرمان المواطنين من حقهم فى السير الأمن بالشوارع.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365