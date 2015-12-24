"روسيا اليوم": فصائل من المعارضة السورية تسيطر على أول قرية بـ"كوبانى"

تمكنت فصائل من المعارضة السورية تعرف باسم "قوات سوريا الديمقراطية" من السيطر على أول قرية جنوب كوبانى "عين العرب" من أيدى تنظيم داعش الإهاربى بمحافظة حلب شمالى سوريا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم)، أنه ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية تمكنت بعد اشتباكات قصيرة من السيطرة على قرية الصهاريج جنوب صرين- أمس- بعد أن دمرت بعض نقاط الحراسة لـ"داعش" فى القرية، تزامنا مع غارات عنيفة شنتها طائرات التحالف على مواقع التنظيم قريبا من خطوط الاشتباكات.

وأضافت أن المواجهات أدت إلى سقوط عدد من مسلحى "داعش" بين قتلى وجرحى إضافة إلى استمرار عمليات إزالة الألغام وتفكيك المفخخات التى زرعها المسلحون قبل فرارهم.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت- أمس- بدء حملتها الثانية ضد تنظيم "داعش" لتحرير الريف الجنوبى لكوبانى، وإعادة الأمن والاستقرار إليها.

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" هى مجموعة جديدة لمحاربة "داعش" متكونة من الفصائل المقاتلة العاملة شمالى سوريا، ويضم التشكيل الجديد، كلا من (جيش الثوار، غرفة بركان الفرات، قوات الصناديد، وتجمع الوية الجزيرة)، المجلس العسكرى السريانى، قوات حماية الشعب، ووحدات حماية المرأة.

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