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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حريق مستشفى "جازان"

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أمير الكويت يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حريق مستشفى "جازان" أمير الكويت يعزى خادم الحرمين فى ضحايا حريق مستشفى "جازان"

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل ، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته فى ضحايا الحريق الذى شب فى المستشفى العام بمدينة جازان الساحلية جنوب غرب السعودية وأودى بحياة العشرات من الضحايا والمصابين.

داعيا الله أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء ويحفظ المملكة من كل سوء.

كما بعث نائب الأمير وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الصباح ببرقيتى عزاء مماثلة إلى العاهل السعودى.
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