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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال دهس إسرائيلى برام الله

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استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال دهس إسرائيلى برام الله استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال دهس إسرائيلى برام الله
أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل، بإصابة إسرائيلى فى عملية دهس قرب مستوطنة شرق رام الله وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلية باطلاق النار على المنفذ اليوم الخميس.

ويأتى ذلك فى ضوء التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطنيين بالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن رغبة بلاده فى التوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الفلسطينى على غرار ما حدث مع والأردن.

- إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بزعم تنفيذ عملية طعن بالخليل
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مصر 365

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