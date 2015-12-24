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إزاحة الستار عن لوحة "شكرا مصر أم الدنيا" فى عدن

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إزاحة الستار عن لوحة "شكرا مصر أم الدنيا" فى عدن إزاحة الستار عن لوحة "شكرا مصر أم الدنيا" فى عدن
أزاحت حملتا "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" الستار عن لوحة كبرى هى الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية العربية وتظهر فى الصورة أهرامات مصر التاريخية (شكرا مصر أم الدنيا)، فى قلب المدينة "اليمنية".

ورفعت اللوحة الضخمة برعاية الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد المفلحى، وذلك فى جولة العاقل بخورمكسر بمدينة عدن وتأتى قلعة صيرة من خلف لوحة (شكرا مصر أم الدنيا).

وذكرت صحيفة "عدن الغد" حول هذا الحدث أن رفع صور "شكرا مصر أم الدنيا " تأتى عرفانا بجهود مصر العروبة مع دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية لإنقاذ بلادنا من الغزو الفارسى الممثل بمليشيات الحوثى والمخلوع، وأن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للحكومة الشرعية فى اليمن، حيث أشار إلى أن "مصر ستظل دائما إلى جوار اليمن فى كل الظروف".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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