إزاحة الستار عن لوحة "شكرا مصر أم الدنيا" فى عدن

أزاحت حملتا "شكرا مملكة الحزم" و"شكرا إمارات الخير" الستار عن لوحة كبرى هى الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وتظهر فى الصورة أهرامات مصر التاريخية (شكرا مصر أم الدنيا)، فى قلب المدينة "اليمنية".إعلان - Ads إعلان - Ads
ورفعت اللوحة الضخمة برعاية الشيخ عبد العزيز بن عبد الحميد المفلحى، وذلك فى جولة العاقل بخورمكسر بمدينة عدن وتأتى قلعة صيرة من خلف لوحة (شكرا مصر أم الدنيا).
وذكرت صحيفة "عدن الغد" حول هذا الحدث أن رفع صور "شكرا مصر أم الدنيا " تأتى عرفانا بجهود مصر العروبة مع دول التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية لإنقاذ بلادنا من الغزو الفارسى الممثل بمليشيات الحوثى والمخلوع، وأن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة استعداد مصر لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للحكومة الشرعية فى اليمن، حيث أشار إلى أن "مصر ستظل دائما إلى جوار اليمن فى كل الظروف".
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