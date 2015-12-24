رئيس الوزراء يصدر قرارا بصرف ألف جنيه شهريا بدل للأئمة اعتبارا من يناير

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرار بصرف بدل 1000 جنيه شهريا للأئمة والوعاظ المعينين ممن يقومون بالوعظ الدينى والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهماتهم فى إلقاء خطبة الجمعة.

ويصرف بدل لمفتشى الوعظ والعموم ومديرى الإدارات والوكلاء المختصين بشئون الدعوة والإرشاد الدينى وسائر القيادات المعنية.

ويحرم من هذا البدل من يترك منبر الخطابة دون إذن كتابى أو من يوقف عن الخطابة طوال مده وقفه، أو من بدل موضوع الخطبة، على أن يصرف البدل اعتبارا من 1 يناير 2016 خصماً من الاعتمادات المدرجة بموازنة الأزهر الشريف "2015/2016" بواقع 250 جنيه شهريا من الموارد الذاتية للأزهر والباقى من الخزانة العامة للدولة.