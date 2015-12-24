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تنازل دفاع المتهمين بـ«فتنة الشيعة» عن طلب رد المحكمة‎

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تنازل دفاع المتهمين بـ«فتنة الشيعة» عن طلب رد المحكمة‎ تنازل دفاع المتهمين بـ«فتنة الشيعة» عن طلب رد المحكمة‎

أعلن المحامي محمد فرحات، عضو هيئة الدفاع عن أحد المتهمين اللذين تجري إعادة محاكمتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتنة الشيعة”، عن تنازل الدفاع عن طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وهو الطلب الذي قد تقدم به الدفاع خلال الجلسة الماضية، حيث جاء ذلك قبل لحظات من بدء انعقاد جلسة اليوم الخميس.

يذكر أن المحكمة تُعيد إجراءات محاكمة متهمين سبق وأن أدانتهما غيابيًا قبل ضبطهما، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تُهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في ، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا .

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