إعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة من 25% من المصروفات بالمدارس القومية

وافقت الجمعية العمومية العادية للمعاهد القومية دورة 2015 / 2016، على مقترح المستشار محمد هشام رفعت، رئيس المعاهد القومية، بإعفاء أبناء شهداء الجيش والشرطة والمتوفين من نسبة 25% من مصروفات التعليم، بحد أقصى 5 % من إجمالى الإعفاءات، وفقاً لما يحدده القانون فى ذلك، وأيضا تمت الموافقة على أن يظل العمل بمجلس ادارة المعاهد القومية عمل تطوعى بدون تقاضى أجر.

وأكد محمد هشام رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، أنه تم وضع الميزانيات والحساب الختامي بأمانة سر مجلس للاطلاع عليها وتم توفير 5 ملايين جنيه فى ميزانية المعاهد القومية عن المجلس السابق، وذلك نظرا للعمل التطوعى من مجلس الإدارة.

وتم خلال الاجتماع عرض التقرير التربوى وتضمن متابعات دورية للمدارس القومية وإجراء 70 زيارة للمدارس القومية على مستوى الجمهورية فى بداية العام الدراسى وأثناء الامتحانات، وإصدار عدة قرارات فى صالح العاملين، وتدريب ما يقرب من 6000 معلم وإدارى بالمدارس القومية على مستوى الجمهورية. يذكر إنه تم الإعلان فى الجريدة الرسمية الأربعاء 25 نوفمبر الماضى عن موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية.

يذكر أن أجرت الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية أمس، انتخابات مجلس الإدارة فى دورة 2015، 2016 “تجديدا كليا”، بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 31 من رؤساء مجالس إدارت المدارس. وقالت الجمعية العامة إن عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وصل إلى 26 مرشحا من إجمالى 30 تقدموا بأوراق ترشحهم، يتنافسون على 6 مقاعد داخل مجلس الإدارة، إضافة إلى 3 أعضاء أخرى يتولى وزير التربية والتعليم اختيارهم من بينهم رئيس المجلس، حيث قامت لجنة من وزارة التعليم بفحص طلبات العضوية وفقا لما حدده القانون فى المادة 13 من القرار الوزارى 250 لسنة 2011. وحصل كل من عبد الله عبد العزيز متولى ومجدى محى الدين على 12 صوتا، حصل كل من مصطفى محمد غالب وصلاح محمد عبد الحميد على 11 صوتا، وتمت الإعادة بين أربعة مرشحين حصلوا على عشرة أصوات، وفازبهاء الدين أحمد فتحى وحسنى حسن عبد الفتاح.