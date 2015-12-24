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“حسان علي” مديرا مثاليا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي لعام 2015

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“حسان علي” مديرا مثاليا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي لعام 2015 “حسان علي” مديرا مثاليا بإقليم جنوب الصعيد الثقافي لعام 2015

فاز حسان علي، مدير قصر ثقافة الطارف، بجائزة المدير المثالى بإقليم جنوب الصعيد الثقافى عن عام 2015.

 وقال فضل الله هاشم، مدير فرع ثقافة الأقصر، إن اختيار حسان كمدير مثالى لم يأت من فراغ، مشيرا إلى أنه قام بمجهود كبير لاعتماد فرقه مسرحية لقصر ثقافة “الطارف” قدمت أكثر من 10 أعمال قبل الاعتماد، و3 أعمال بعد الاعتماد، مثل: “غنوة الليل والسكين، مسرحيتي الواغش والعربة”.

وأضاف هاشم، أنه تم إقامة ورشة فن النحت المستديمة بالقصر طوال السنة الماضية لتعليم الأطفال قواعد فن النحت، خاصة وأن منطقة القرنة مشهورة بنحت الألباستر، إضافة إلى إقامة معرض متكامل للعلوم الهندسية “إيسف”، ومبادرة “افهم”، التى اشتملت على عدة ندوات فى التاريخ والعلوم المختلفة، ودورات تدريبية عن الهندسة لاستخدام برنامج “ثرى دى ماكس”، والتعاون بين الثقافة والتربية والتعليم والمعاهد الأزهرية لزيارة فصل كل يوم للقصر، هذا إلى جانب الأمسيات الأدبية والمحاضرات العامة.

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