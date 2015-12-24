مران الأهلي - التركيز على العرضيات.. وتدريب الشيخ وزكي على الركلات الحرة

ركز جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي خلال مران الخميس على الكرات العرضية استعدادا لمواجهة وادي دجلة السبت في الدوري المصري الممتاز.

ومرن بيسيرو لاعبيه على كيفية متابعة العرضيات القادمة من الجانبين وخص بذلك أحمد حجازي وحسام غالي وماليك إيفونا وعبد الله السعيد ومحمد نجيب وعمرو جمال.

وحقق الأهلي انتصارا مهما على حرس الحدود الثلاثاء في الجولة التاسعة من المسابقة ويستعد لمواجهة دجلة الذي يقوده حمادة صدقي.

ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز التاسع برصيد 12 نقطة بعد أربعة انتصارات وخسارتين.

كما خصص بيسيرو خلال المران فقرة للتسديد من الركلات الحرة من خارج منطقة الجزاء.

وركز البرتغالي على أحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد ومؤمن زكريا ومحمد حمدي زكي ومحمد هاني وعمرو جمال.