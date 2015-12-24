من المران – لاعبو الأهلي يتدربون على الالتحامات والمساحات الصغيرة

اهتم جوزيه بيسيرو المدير الفني البرتغالي للأهلي بتدريب لاعبي فريقه على الالتحامات وتخصيص فقرة كاملة وذلك خلال المران الصباحي ليوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري يوم السبت المقبل بعد أن كان من المقرر لعبها اليوم الخميس لكن تأجيل مباراة الحدود أدى لتأجيلها.

وخصص بيسيرو فقرة كاملة خلال المران للمجموعة الأساسية تدربوا فيها على الالتحامات واللعب في مساحات ضيقة بالملعب.

وقام بتجميعهم في منطقة صغيرة بالملعب وتم تقسيمهم مجموعات على أن تحاول كل واحدة تسجيل هدفا في المرمى الصغير.

ويتوقع البرتغالي بيسيرو أن يواجه متاعب بدنية في مباراة وادي دجلة نظرا لما يتمتع به لاعبو وادي دجلة من قوة وكذلك اللعب على إغلاق المساحات أمام الأهلي.