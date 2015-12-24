خدعوك فقالوا: الأكل الكتير يقلل الاكتئاب فى الشتاء

مع أجواء الشتاء الباردة يزداد شعورك بالاكتئاب وهو ما يظن البعض أنه مرض يطلقون عليه اسم "اكتئاب الشتاء" وهى معلومة غير صحيحة علينا التغلب عليها حتى يقل الاكتئاب من حياتنا.

ومن جانبه يوضح الدكتور مينا جورج، رئيس قسم التأهيل النفسى بالعباسية، ويقول: "الاكتئاب مرتبط باحتياج الإنسان للمشاعر التى يفتقدها مثل الفرح والسعادة، ويزداد الشعور بالاكتئاب فى فصل الشتاء، وفقا للعديد من الدراسات، نظرا لطبيعة حال هذا الفصل من برودة للطقس وقلة الحركة وعدم التغيير الكبير الذى يحدث فيه، ولكن هذا ليس مقياسا، هناك عدد من الأفراد يكونوا فى قمة سعادتهم وتفاؤلهم فى فصل الشتاء.

ويضيف، "الاكتئاب ما هو إلا انعكاس خارجى على الإنسان ويأخذه الفرد مبررا للهروب من حالة السكون التى تحدث له فى فصل الشتاء، ولكن هذا غير صحيح.

ومن أهم أسباب مواجهة الاكتئاب الذى يسيطر على البعض فى فصل الشتاء هو تحويل أنفسهم من أفراد طبيعية إلى حالة من "الشره" للطعام حتى لم يشعر بالجوع ظننا منه أنه سيكون سعيدا عن تناول مختلف أنواع الأطعمة وتأتى الحلويات دائما فى أولوياته، وهو ما يزيد من اكتئابه لأن جسمه سيكون غير مناسب ويتغير شكله للأسوأ ويلجأ إلى الأنظمة الغذائية القاسية.

ويشير "مينا" إلى أن الاكتئاب يشجع على التفكير السلبى، فمن الممكن أن يعمل فرد ليل نهار لتكوين الأموال خوفا من الإفلاس يوما ما رغم أنه يمكن العمل بمثل هذه الكفاءة لتحقيق هدف النجاح والتميز فى مجال لا يبدع فيه الكثير.

>