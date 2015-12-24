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قوات الاحتلال تعتقل قاضى من محافظة الخليل

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قوات الاحتلال تعتقل قاضى من محافظة الخليل قوات الاحتلال تعتقل قاضى من محافظة الخليل

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلى القاضى فى محكمة الخليل مصلح محمد على أبو عرام من بلدة يطا جنوب محافظة الخليل بفلسطين.

وقالت ناشطة حقوقية من محافظة الخليل أسماء زعتر الخميس، أن اعتقال القاضى أبو عرام يأتى فى إطار سلسلة الاعتقالات التى تشهدها المدينة منذ أكثر من 3 شهور نتيجة لزيادة عدد الشباب الذين يخرجون منها لتنفيذ عمليات طعن ودهس ضد المستوطنين والمحتلين، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلى نقلت القاضى إلى جهة غير معروفة.

وأشارت إلى أن حملة الاعتقالات لم تشمل القاضى فحسب بل شملت عدد أخر من الشباب بعد قيام سلطات الاحتلال بمداهمة وتفتيش منازلهم، موضحة أن عددهم يصل إلى 9 شباب من مناطق مختلفة من المدنية وقد نقلوا جميعهم إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات شملت 4 شباب بعد اقتحام منازلهم فى قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وتم نقلهم إلى معسكر حوارة العسكرى جنوبى المدينة.
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