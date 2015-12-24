أمريكا تستعد لمداهمات لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

قالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بدأت الاستعداد لسلسلة من المداهمات تستهدف ترحيل مئات الأسر التي تدفقت على الولايات المتحدة منذ بداية العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على العملية قولها إن “الحملة التي ستنفذها إدارة الهجرة والجمارك على مستوى البلاد، لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ستبدأ في بداية يناير، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

وأضافت أن الحملة ستكون بمثابة أول خطوة واسعة النطاق، لترحيل العائلات التي فرت من العنف في أمريكا الوسطى.

وذكرت واشنطن بوست أن أكثر من 100 ألف أسرة دخلت عبر الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة منذ العام الماضي، وأوضحت أن العملية ستستهدف فقط من صدر أمر قضائي يستلزم مغادرتهم الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الأمن الداخلي “لم تعط موافقتها النهائية بعد على العملية، وتوقعت أن يصل عدد من تستهدفهم الحملة إلى مئات أو أكثر”.