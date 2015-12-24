صور| 3500 من عمال غزل شبين الكوم يقطعون الطريق ويعلنون استمرار إضرابهم

قطع المئات من عمال غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، الخميس، الطريق العام أمام مرور شبين الكوم؛ وذلك لعدم الاستجابة لمطالبهم منذ دخولهم في اعتصام منذ الأسبوع الثانى علي التوالي.

وأعلن العمال، استمرار إضرابهم عن العمل الذى بدأ الأسبوع الماضى؛ لحين تنفيذ مطالبهم.

ويشارك فى الاضراب نحو 3500 عامل بالورديات الثلاث بالاضافة الى العمالة المؤقتة؛ للمطالبة بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة بـ 21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعاد عاطف عبد الستار، وأسامة خلاف، من إدارة الشركة، وكذلك استبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وأحالته إلى التحقيق؛ نظرا لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي، بالاضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الإجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي إبتداءًا من يوليو الماضي، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي.

كما طالب العمال، بصرف أسهم اتحاد المساهمين وهي نسبة العمال في أسهم الشركة بالإضافة إلى رجوع كافة عمال الأمن الذين تم إصدار قرارات تعسفية بنقلهم من الإنتاج واستبعاد كافة المعينين بالمحسوبية والواسطة، وإعطاء الدرجات المالية للدفعة التي تم تحويلها.