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أبو المجد: زيادة سلسلة منافذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية بجامعة المنيا

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أبو المجد: زيادة سلسلة منافذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية بجامعة المنيا أبو المجد: زيادة سلسلة منافذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية بجامعة المنيا

أكد الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماعه بمجلس إدارة مركز التجارب والبحوث الزراعية، ضرورة زيادة منافذ بيع المنتجات الزراعية والحيوانية كسلسلة لمنافذ للبيع تبدأ من كلية الهندسة والآداب ثم المستشفي الجامعي؛ وذلك لتوفير منتجات المركز الزراعية والحيوانية للعاملين والمجتمع الخارجي؛ للمساهمة في خدمة المجتمع، وتنمية البيئة وخفض الأسعار.

جاء ذلك بحضور الدكتورعادل عبدالله وكيل كلية الزراعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورأبو بكرعبد التواب، والدكتورأحمد محمد عثمان، والدكتور خيري مطريد، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش رئيس الجامعة، مع أعضاء المركز إضافات متوقعة للمركز في الفترة المقبلة كمزرعة الأرانب والمزارع السمكية وعنابر السمان وزيادة مساحة البقعة الزراعية بالمزرعة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالله، خلال عرض فيلم تسجيلي، عن التطور في إنتاجية مزرعة شوشة من المنتجات الزراعية والحيوانية وتربية الماعز البروجيت الذي يصل حجمه إلي 80 كيلو جرام عند عمر عام، كما دعا لنشره وتعميمه بمحافظة المنيا وتسمين الأغنام ومنتجات الدواجن وكذلك مدي التطور في إنتاجية الصوب الزراعية بالمركز.

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