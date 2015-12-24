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رواد تويتر يدشنون هاشتاج "عيد النصر" فى ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثى

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رواد تويتر يدشنون هاشتاج "عيد النصر" فى ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثى رواد تويتر يدشنون هاشتاج "عيد النصر" فى ذكرى الانتصار على العدوان الثلاثى
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج يحمل اسم "عيد النصر التحام الجيش وشعبه" وتصدر ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الخميس، وهو عيد يحتفل به المصريون من كل عام والذى تزامن تاريخه بالأمس 23 ديسمبر، ويتم الاحتفال به فى مدينة بورسعيد بشكل أساسى، وهو ذكرى انتصار القوات المصرية على قوات العدوان الثلاثى البريطانى والفرنسى والإسرائيلى عام 1956 وهزيمة قوات هذه الدول على أرض مدينة بورسعيد، وعدها النظام الثورى المصرى أحد أهم انتصاراته، وجعل لها عيداً سنوياً هو "عيد النصر".

وغرد الناشطون العديد من التعليقات احتفالا بهذه الذكرى مصاحبة بصور للرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالا بهذه المناسبة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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