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المركزى للمحاسبات: لم نتسلم تقرير اللجنة العليا حول نفقات الانتخابات

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المركزى للمحاسبات: لم نتسلم تقرير اللجنة العليا حول نفقات الانتخابات المركزى للمحاسبات: لم نتسلم تقرير اللجنة العليا حول نفقات الانتخابات
قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز لم يتسلم حتى الآن تقرير اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، بشأن النواحى المالية التى تم صرفها من ميزانية الدولة، على العملية الانتخابية لمجلس النواب الجديد والتى تمت على مرحلتين .

وأكد هشام جنينة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات ليس من شأنهم متابعة عملية الانتخابات سوى البرلمانية أو الرئاسية، مضيفا أن مهام أعمالهم تتمثل فى عملية فحص تقارير اللجنة العليا للانتخابات، وتدوين توصياتهم ثم تقديمها إلى المعنين بالرئاسة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود أى تجاوزت مالية.

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