انطلق أمس الأربعاء موقع انفراد الإخبارى، برئاسة تحرير الزميل محمود المملوك، وهو موقع إخبارى شامل يهتم بسرعة نقل الأخبار، بالإضافة إلى إفراد مزيد من صفحاته للقصص الخبرية التى تثرى القارئ بكافة تفاصيل الأحداث.

وقال محمود المملوك، رئيس تحرير "انفراد"، إن الموقع بتمويل ذاتى من جانب عدد من الشباب ويهدف إلى منافسة كافة المواقع الاخبارية الموجودة على الساحة، وإثراء تجرية الصحافة الإلكترونية، موضحاً أن الموقع الجديد يهتم بسرعة نقل الأخبار، وإنتاج 60 قصة خبرية متعلقة بأهم الأخبار على مدى اليوم، وتابع: "هذه القصص ستكون أشبه بالانفرادات الصحفية".

وأضاف "المملوك" أن موقع انفراد تجربة شبابية خالصة، يهدف إلى تقديم مضمون مختلف للقارئ لا يعتمد على صحافة الشد والجذب، بل يهتم فى المقام الأول بتسهيل وصول الخبر إليه.

وأوضح رئيس تحرير "انفراد" أن موقعه سيعمل على إعادة الثقة لكلمة "انفراد" فى الوسط الصحفى، خاصة بعدما أسئ استخدامها فى ظل انتشار "السوشيال ميديا" وكثرة المواقع وما صاحبها من تدفق كبير فى معدل الأخبار، الأمر الذى جعل "الانفراد الخبرى" شئ نادر.

و"اليوم السابع" يهنئ الزميل محمود المملوك، بانطلاق موقع " انفراد " الإخبارى وتتمنى له التوفيق وتقديم محتوى إخبارى متميز للقراء، وأن يكون له بصمة فى عالم الفضاء الإلكترونى.

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