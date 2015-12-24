تقرير - بعد يونايتد وتوتنام.. أرسنال يبدي رغبته في جلب رياض محرز

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن أرسنال تسائل عن إمكانية ضم النجم الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الذي يقدم مستويات رائعة في الدوري المحلي.

وكتبت الصحيفة أن اللاعب الدولي الذي تقدر قيمته بـ25 مليون جنيه إسترليني مطلوبا في فرق مانشستر يونايتد وتوتنام وأرسنال.

وأشارت إلى صد ليستر ليونايتد وتوتنام في ظل رغبته في الاحتفاظ باللاعب حتى نهاية الموسم بالإضافة إلى المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي.

ويتألق محرز مع فريق الثعالب فسجل 14 هدفا في الدوري حتى الآن وصنع 7 أخرى بعد انقضاء 17 جولة من عمر المسابقة.

ووصل ثمن النجم العربي إلى 25 مليون جنيه إسترليني بعدما انتدبه ليستر من لوهافر الفرنسي مقابل 400 ألف جنيه إسترليني فقط.

ونفى وكيل اللاعب إمكانية رحيله عن ليستر الشهر المقبل مشيرا إلى رغبته في استمراره مع الفريق.

وصرح كلاوديو رانييري مدرب ليستر بأنه تحدث مع محرز وفاردي ونصحهما بالبقاء حتى نهاية الموسم وألا يتعجلا الرحيل عن الفريق.

شاهد مهارات وأهداف محرز.