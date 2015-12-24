جمهور ريال مدريد يفضل زيدان على مورينيو

أجرت صحيفة ماركا الإسبانية استفتاء حول المدرب الأنسب لخلافة رافاييل بينيتث المدير الفني الحالي لريال مدريد.

وتناولت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة اقتراب رحيل بينيتث عن الفريق الملكي وكان آخرها إذاعة كادينا سير الإسبانية التي أكدت رفض لاعبي النادي لمدرب نابولي الأسبق.

وتطالب العديد من جماهير النادي إعادة جوزيه مورينيو الذي حقق آخر لقب دوري حصل عليه ريال مدريد موسم 2011-2012.

وأقيل مورينيو مؤخرا من تشيلسي بعد سلسلة من النتائج السلبية وقالت الإذاعة إنه في الطريق لتدريب ريال مدريد.

ومنذ أيام قليلة تداولت تقارير احتمالية تعيين زين الدين زيدان - مدرب رديف ريال مدريد - مدربا للنادي الملكي خلفا لبينيتث.

وسألت الصحيفة المعروفة بانتماءها لريال مدريد جمهور النادي أي مدرب تفضل لخلافة بينيتث؟

وطرحت ثلاثة أسماء هي البرتغالي مورينيو وزيدان وفيكتور فيرناندز منسق قطاع الشباب حاليا بريال مدريد الذي حقق إنجازات سابقة كمدرب مع ناديي ريال سرقسطة وبورتو وكان قائدا لديبورتيفو لاكورونا الموسم الماضي.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 64 ألف شخص وكانت النتيجة اكتساح نجم الفريق السابق زيدان لمورينيو وفيرناندز.

فحصل زيدان على 53% من الأصوات مقابل 31% لمورينيو و16% لفيرناندز.