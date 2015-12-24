أندي كول لفان جال: جمهور يونايتد يشعر بالملل

هاجم أندي كول مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أداء فريقه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الهولندي لويس فان جال.

لويس فان جال هاجم وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأربعاء، مؤكدا أنها السبب فيما يحدث داخل أروقة مانشستر يونايتد. "طالع التفاصيل"

مانشستر يونايتد لم يحقق الفوز في أي من مبارياته الست الأخيرة، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لينتقل إلى الدوري الأوروبي، بالإضافة للتراجع إلى المركز الخامس في جدول الدوري.

وكتب أندي كول في موقع "يورو سبورت" العالمي: "مانشستر يونايتد له تاريخ وتقاليد، وله طريقة لعب معتادة ينتهجها الفريق منذ أجيال".

كول أتبع "تعلمنا كلاعبين سابقين في مانشستر يونايتد، أن الهجوم فقط هو سلاحنا، وأن مهمتنا هي التقدم للأمام وإحراز الأهداف من أجل إمتاع الجمهور من الحضور".

وأتم "هذا لا يحدث في الوقت الحالي، وجمهور مانشستر يونايتد يشعر بالملل مع فان جال، الذي عليه أن يدرك ذلك".

يذكر أن مانشستر يونايتد يعد صاحب أعلى رقم من التمريرات للخلف بين أندية الدوري الإنجليزي، بعد 17 جولة من بداية الدوري.