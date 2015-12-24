قبل مباراته الأولى خلفا لمورينيو.. هيدينك يظهر ' العين الحمرا ' للاعبي تشيلسي

يبدو أن جوس هيدينك مدرب تشيلسي الجديد يدرك جيدا أن هناك تقصيرا من بعض لاعبي الفريق الذين تسببوا بشكل غير مباشر في رحيل جوزيه مورينيو.

يستعد المدرب الهولندي لخوض أول مباراة مع البلوز بعد تعيينه بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم لإنقاذ ما يمكن عقب تراجع الفريق للمركز الـ15 إثر تلقيه تسع هزائم في أول 17 جولة من الدوري.

واضطرت إدارة تشيلسي للتضحية بمورينيو بعد النتائج الكارثية للفريق على الصعيد المحلي منذ بداية الموسم لكن هذا لا يعني أن اللاعبين لا تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة حيال ذلك.

ويستضيف تشيلسي فريق واتفورد السبت في الجولة رقم 18 من المسابقة في اليوم المعروف بـ"يوم الصناديق" الذي تقام فيه جميع المباريات العشر للجولة.

وقال هيدينك للصحفيين:"حتى لو كان مديرك مؤقتا فإن هذا لا يعني أنه لا يستطيع المساس بك. لن أتوسل اللاعبين لكي يقدموا كل ما لديهم".

وأضاف "عليهم التزام عميق تجاه هذا النادي الكبير. جميعهم يتقاضى راتبا جيدا. لابد أن يتحلوا بالرغبة الكاملة مثل اللاعب الهاوي".

وأردف "إن لم تكن لديهم هذه الرغبة فسأقول لهم شكرا جزيلا، مع السلامة".

وتابع "لا أعلم لم لم يكونوا على المستوى المطلوب. من الصعب الحكم على الأمر لكنني لا أريد أن أعرف. علي أن أتخذ قراراتي الخاصة".