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صور| 20 مليون جنيه لتجديد 14 محطة لتنقية مياه شرب بالوادي الجديد

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صور| 20 مليون جنيه لتجديد 14 محطة لتنقية مياه شرب بالوادي الجديد صور| 20 مليون جنيه لتجديد 14 محطة لتنقية مياه شرب بالوادي الجديد

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اجتماعا موسعا بحضور روساء المراكز الإدارية ومسؤلى شركه مياه الشرب بالوادى الجديد والشركات القائمة على تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بمحطات المياه.

وقال عشماوى، خلال الاجتماع، إنه جار العمل فى إحلال وتجديد 14 محطات تنقية مياه شرب بتكلفة مالية 20 مليون جنيه تشمل مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس.

وأضاف أن إحلال وتجديد محطات المياه يأتي ضمن خطة المحافظة لتوفير مياه نقية للمواطنين، وتغطية جميع القرى، وإيجاد حل دائم لمشكلة نقص المياه بالأماكن المحرومة، والتي تعاني نقص في المياه النقية.

 وأكد عشماوي، ضرورة الالتزام بموعد انتهاء التنفيذ بوضع برنامج زمني للتنفيذ؛ لضمان الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة، وضرورة وضع لوحة إرشادية على كل موقع يتم العمل به تحدد ميعاد التنفيذ وتوقيته باليوم والمشرف على العملية، وكذلك وجود سجل زيارات بكل موقع تدون به الملاحظات للعمل على تلافيها.

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