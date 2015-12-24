صور| جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بمدينة أرمنت

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، مركز ومدينة أرمنت، برفقة سكرتير عام المحافظة، اللواء عادل مهران، ومديري المديريات ووكلاء الوزارات والمسئولين التنفيذين بالمحافظة؛ لمتابعة سير عمل المشروعات بالمدينة، والتواصل مع المواطنين وبحث مشكلاتهم علي أرض الواقع.

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر، داخل مدينة أرمنت، التي رافق المحافظ خلالها رئيس مدينة أرمنت العميد علي الجزار، تفقد مكتبة الطفل والشباب بأرمنت، وموقع إنشاء مستشفي أرمنت الجديد المقرر الإنتهاء منه في 25 إبريل القادم، حيث أمر محافظ الأقصر بمخاطبة وزارة الصحة لتجهيزها بالأثاثات والمعدات الطبية اللازمة بالتزامن مع قرب إنتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

كما شملت الجولة، تفقد موقع إنشاء الوحدات السكنية بمنطقة الرياينة المقدمة ضمن منحة دولة الإمارات الشقيقة، والمقرر الإنتهاء منها في أول شهر إبريل القادم، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن المشروع من القائمين عليه.

وأثناء جولة المحافظ التفقدية بمنطقة الرياينة، تم ضبط عمليتي بناء في المهد مخالفتين داخل الأراضي الزراعية بالمنطقة، حيث أمر بوقف أعمال البناء علي الفور ومصادرة أدوات ومواد البناء، واستدعاء معدات الوحدة المحلية الخاصة بمركز ومدينة أرمنت لإزالة أعمال البناء، كما تمت توقيف جرار زراعي ومقطورة محملة بالطوب الأبيض بدون أي أوراق أو رخص تصادف مروره بالمنطقة، كما أمر المحافظ بمصادرة كميات من الطوب الأبيض كانت متواجده بعدد من قطع الأراضي الزراعية بالمنطقة.

واطمأن محافظ الأقصر، على عمل محطة الصرف الصحي بالظهير الصحراوى بأرمنت وبرك الأكسدة التابعة لها، حيث كلف شركة المقاولون العرب بمعالجة حالة التسرب بأحدي البرك، كما ناقش معوقات وإجراءات زراعة 800 فدان كغابة شجرية مخصصة بمحيط المنطقة.

وشملت جولة محافظ الأقصر، تفقد المدفن المحكم للمخلفات الصلبة بالظهير الصحراوي لقرية الرزيقات بحري، التابع لجهاز شئون البيئة ووزارة الدولة لشئون البيئة، كما تفقد الأراضي المخصصة لإقامة المنطقة الصناعية بالظهير الصحراوي لأرمنت، حيث أمر بوضع مخطط لإقامة منطقة سكنية زراعية صناعية متكاملة بالمنطقة، وتخصيص 5000 فدان لإقامة محطة عملاقة للطاقة الشمسية بالمنطقة.

كما تفقد محافظ الأقصر، 110 وحدة سكنية بالظهير الصحراوي بمنطقة “حاجر المحاميد”، المقرر تسليمها للشباب مع قطع أراضي زراعية ضمن مشروع تحيا مصر، حيث أمر محافظ الأقصر برفع كفاءة المدرسة والمخبز وكافة المباني الخدمية بالمنطقة، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية.

كما عقد محافظ الأقصر، لقاء مفتوحا مع المواطنين بمبنى المجلس المحلي لمدينة أرمنت، للتعرف علي مطالب واحتياجات المركز والمواطنين عن قرب وبحث مشاكلهم ووضع الحلول الفورية والملائمة لها، وذلك في وجود مديري المديريات حيث أمر بإيجاد أنسب الحلول لمشكلات المواطنين التي تتيح حصول كل مواطن على حقه بما لا يتعارض مع القوانين.

ومن جانبه، قال سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، إنه بالرغم من اللقاء الأسبوعي الدوري الذي يعقده محافظ الأقصر مع المواطنين، بمبني ديوان عام المحافظة يوم الأثنين من كل أسبوع، إلا أنه قرر النزول والتواصل مع المواطنين، والتوجه إلي مراكز وقري المحافظة للاستماع إلي المواطنين، وبحث مشاكلهم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذه الجولات على المراكز والقرى ستتم يوم الأربعاء من كل أسبوع؛ لمناقشة مشكلات وشكاوى كل مركز.