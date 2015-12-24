قوات الأمن اللبنانية تعتقل 4 أشخاص يعملون لصالح داعش

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل منذ قليل، بأن قوات الأمن اللبنانية تمكنت من اعتقال 4 أشخاص يعملون لصالح تنظيم داعش الإرهابى اليوم الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تم خلاله استعراض مجمل الأوضاع الداخلية فى لبنان، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تم خلاله استعراض مجمل الأوضاع الداخلية فى لبنان، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية.
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