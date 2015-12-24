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قوات الأمن اللبنانية تعتقل 4 أشخاص يعملون لصالح داعش

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قوات الأمن اللبنانية تعتقل 4 أشخاص يعملون لصالح داعش قوات الأمن اللبنانية تعتقل 4 أشخاص يعملون لصالح داعش
أفادت فضائية سكاى نيوز، فى خبر عاجل منذ قليل، بأن قوات الأمن اللبنانية تمكنت من اعتقال 4 أشخاص يعملون لصالح تنظيم داعش الإرهابى اليوم الخميس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام تم خلاله استعراض مجمل الأوضاع الداخلية فى لبنان، فضلاً عن تطورات الأوضاع الإقليمية.
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