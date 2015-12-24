الاستخبارات البريطانية تستعين بميركل لتبادل المعلومات

كشفت صحيفة “تايمز” عن أن الاستخبارات البريطانية أطلقت قنوات اتصال مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لتبادل المعلومات حول روسيا وأوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم في أكتوبر الماضي، عقد جلسة مغلقة في مقر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، حضرتها المستشارة الألمانية وممثلون عن الاستخبارات البريطانية ومركز الاتصالات الحكومية البريطاني.

وبحث المجتمعون المسائل المتعلقة بسوريا وروسيا، فيما سلمت ميركل الاستخبارات الألمانية معلومات حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحول الأوضاع في أوكرانيا والقرم.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أن ميركل، وخلافا لباقي الزعماء الغربيين تتمتع بعلاقات حميمة تربطها ببوتين، وأنها وعدت الجانب البريطاني استنادا إلى ذلك بتقديم معلومات مفيدة حول الرئيس الروسي والوضع في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن المجتمعين ركزوا خلال الجلسة على سبل مكافحة ما يسمى بـ”داعش”، وتبادلوا بيانات حول المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون في سوريا والعراق، كما تطرقوا إلى مشكلة ترويج الفكر المتشدد ورواجه بين شرائح من المسلمين في بريطانيا وألمانيا.