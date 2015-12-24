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وفاة عامل عقب تناوله وجبة غذائية فاسدة في سوهاج‎

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وفاة عامل عقب تناوله وجبة غذائية فاسدة في سوهاج‎ وفاة عامل عقب تناوله وجبة غذائية فاسدة في سوهاج‎

جثة – أرشيفية

لقي عامل مصرعه، الأربعاء، بعد إصابته بحالة تسمم عقب تناوله وجبة غذائية فاسدة بمركز المنشاه، فيى سوهاج.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاه من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول محمود ذكي عبد المجيد 27 سنة عامل، ويقيم بناحية أولاد سلامة، دائرة المركز، مصابًا بـ”قيئ مستمر واتساع بحدقة العين”، وتوفي عقب ذلك.

وتبين من الفحص وسؤال شقيقه أيمن ذكي عبد الموجود 29 سنة عامل، أقر بتناول شقيقه المذكور وجبة طعام فاسدة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.

و أفاد مفتش الصحة، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري علي جثة المتوفي، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناول طعام فاسد أدي إلى تسمم معوي حاد، نافيا وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6442 إداري المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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