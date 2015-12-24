وصول 10 آلاف و662 طن نحاس لميناء الأدبية بالسويس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الأدبية يستعد اليوم لاستقبال السفينة “اس اه ال ال سادى”، وعلى متنها 10 ألاف و662 طن تراب نحاس مكثف صب داخل قادمة من شرق آسيا .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 650 راكبا، و35 سيارة، و22 شاحنة، والسفينة “نما إكسبريس”، وعلى متنها 61 شاحنة، و 8 سيارة، و 10 ركاب، والسفينة بوسيدون اكسبريس، وعلى متنها 101 شاحنة، و80 راكبا، والسفينة الحرية 2، وعلى متنها 56 شاحنة، و8 ركاب.

في سياق آخر، شهد ميناء سفاجا أمس مغادرة العبارة “مسرة” وعلى متنها 736 راكبا و 33 سيارة و61 شاحنة، والسفينة “نما اكسبريس” وعلى متنها 60 شاحنة و 10ركاب، والسفينة “بوسيدون اكسبريس” وعلى متنها 80 شاحنة و 11 راكبا، والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 84 شاحنة.

كما يستعد ميناء نويبع اليوم، لاستقبال العبارة “ايلة”، وعلى متنها 418 راكبا منهم 135 معتمرًا، و 3 باص عمرة، و 39 سيارة منهم 36 سيارة تصدير، و 9 شاحنة، والسفينة بريدج، وعلى متنها 49 شاحنة، كما تغادر العبارة برنسيسة، وعلى متنها 20 راكبًا، والسفينة بريدج وعلى متنها 20 شاحنة .

كما استقبل الميناء بالأمس، العبارة ايلة وعلى متنها 624 راكبا منهم 89 معتمرًا، و 2 باص عمرة، و 46 سيارة منهم 44 سيارة تصدير و2 باص جيت، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 230 راكبا منهم 89 معتمرًا، و2 باص عمرة، و41 سيارة تصدير، والسفينة بريدج، وعلى متنها 50 شاحنة.

كما غادرت العبارة “برنسيسة”، وعلى متنها 41 راكبًا، والعبارة “ايلة”، وعلى متنها 547 راكبًا منهم 90 معتمرًا، و2 باص عمرة، و7 شاحنة، و 2 سيارة، و2 باص جيت، والسفينة “بريدج”، وعلى متنها 40 شاحنة .