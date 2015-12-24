ضبط كمية من المواد المخدرة وطلقتين خرطوش بمنزل عاطل بسوهاج‎

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بسوهاج، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، من ضبط كمية من المواد المخدرة، وطلقتين خرطوش، وسلاح أبيض بمنزل عاطل بالمراغة. ‎

ونجحت القوة الأمنية، في تنفيذ إذن النيابة العامة واستهداف مسكن المتهم “أ 26 سنة” عاطل ومقيم الغريزات، دائرة مركز المراغة، وعثر بالمنزل علي الآتي “1200 جرام من جوهر الحشيش المخدر، 2 طلقة خرطوش عيار 12مم، سلاح أبيض عبارة عن سكين، مبلغ مالى وقدره 4430 جنيه”.

كما تمكن رجال الشرطة، من ضبط المتهم إكرام محمد محمد أحمد “29 سنة مقاول ومقيم الغريزات”، ممسك بيده “شيشة” صغيرة الحجم ينبعث منها رائحة مادة الحشيش المخدر.

تم التحفظ علي المضبوطات والمواد المخدرة المضبوطة، بمسكن الأول بقصد الاتجار، والسكين لتقطيع وتجهيز المواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والثاني بقصد التعاطي.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5597 إدارى مركز المراغة لسنة 2015.