"العلمية لطلاب الأسنان" بجامعة طنطا تدشن حملة للتوعية والتطعيم ضد فيروس "B"

دشنت "الجمعية العلمية لطلاب طب الأسنان" بجامعة طنطا، حملتها السنوية الرابعة للتوعية والتطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "B"، تحت شعار "صحتك من صحة كبدك".

ونفذت الجمعية استطلاعًا للرأى على مستوى طلبة كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لاختبار مدى وعيهم بمخاطر فيروس "B"، وطرق الإصابة ونقل العدوى، وضرورة التطعيم ضده.

وقال بيان صادر عن الجمعية، إن أطباء الأسنان هم أكثر شريحة بالقطاع الطبى معرضة للإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "B" فى مصر بسبب التعامل المباشر مع دم ولعاب المرضى.

وأضاف، فى أغلب الدول المتقدمة تعمل الهيئات الرسمية "التعليمية والصحية" على متابعة تطعيم طلبة طب الأسنان تحديدًا ضد الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الدم وأهمها فيروس "B". ولهذا تضطلع الجمعية العلمية لطب الأسنان بطنطا بهذا الجهد الفردى فى توفير التطعيم للطلبة وتدشين حملة التوعية سنويًا للتأكد من سلامة وصحة طلاب طب الأسنان.

كما نظمت الجمعية فعاليات توعية للطلبة بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى وضرورة التطعيم ضده، فى صورة مطبوعات ورقية تم توزيعها، ولوح حائط تفاعلية وحلقات شرح للطلبة.

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