أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"العلمية لطلاب الأسنان" بجامعة طنطا تدشن حملة للتوعية والتطعيم ضد فيروس "B"

Google+ Print
"العلمية لطلاب الأسنان" بجامعة طنطا تدشن حملة للتوعية والتطعيم ضد فيروس "B" "العلمية لطلاب الأسنان" بجامعة طنطا تدشن حملة للتوعية والتطعيم ضد فيروس "B"
دشنت "الجمعية العلمية لطلاب طب الأسنان" بجامعة طنطا، حملتها السنوية الرابعة للتوعية والتطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "B"، تحت شعار "صحتك من صحة كبدك".

ونفذت الجمعية استطلاعًا للرأى على مستوى طلبة كلية طب الأسنان بجامعة طنطا، لاختبار مدى وعيهم بمخاطر فيروس "B"، وطرق الإصابة ونقل العدوى، وضرورة التطعيم ضده.

وقال بيان صادر عن الجمعية، إن أطباء الأسنان هم أكثر شريحة بالقطاع الطبى معرضة للإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى "B" فى بسبب التعامل المباشر مع دم ولعاب المرضى.

وأضاف، فى أغلب الدول المتقدمة تعمل الهيئات الرسمية "التعليمية والصحية" على متابعة تطعيم طلبة طب الأسنان تحديدًا ضد الأمراض المعدية التى تنتقل عن طريق الدم وأهمها فيروس "B". ولهذا تضطلع الجمعية العلمية لطب الأسنان بطنطا بهذا الجهد الفردى فى توفير التطعيم للطلبة وتدشين حملة التوعية سنويًا للتأكد من سلامة وصحة طلاب طب الأسنان.

كما نظمت الجمعية فعاليات توعية للطلبة بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى وضرورة التطعيم ضده، فى صورة مطبوعات ورقية تم توزيعها، ولوح حائط تفاعلية وحلقات شرح للطلبة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني