المرصد السورى: مقتل 38 فى هجمات انتحارية لـ "داعش" على دير الزور

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان عن مقتل 26 عنصرا من قوات النظام السورى والعناصر الموالية له، و12 مسلحا من داعش جراء 3 هجمات انتحارية نفذها التنظيم على مدينة دير الزور بشرقى سوريا.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المرصد قوله اليوم الخميس، "أسفرت اشتباكات، و3 هجمات انتحارية، التى نفذها تنظيم داعش فى مدينة دير الزور (شرق سوريا)، أمس، عن مقتل 26 عنصرا من القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، و12 مسلحا من التنظيم الذى سيطر على حى الصناعية".

وأشار إلى أن طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام شنت ضربات كثيفة مشتركة على نقاط تمركز متشددين فى الأحياء التى يسيطرون عليها فى المدينة.

ومن جانبها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة أحبطت محاولة إرهابيين من تنظيم "داعش" الاعتداء على نقاط عسكرية فى حى الصناعة.

وأضافت أن وحدات من الجيش تمكنت من تفجير العربات قبل وصولها إلى النقاط العسكرية، وخاضت اشتباكات عنيفة ضد التنظيم.

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