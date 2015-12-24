صحيفة سعودية: حريق مستشفى جازان نتيجة ماس كهربائى بقسم الولادة

قالت صحيفة جازان السعودية الإلكترونية نقلا عن مصادر سعودية أن الحريق الذى شب فى مستشفى جازان العام فجر اليوم الخميس نتيجة ماسا كهربائيا فى قسم الولادة.

وارتفع عدد الوفيات إلى 31 قتيل و107 مصاب، فيما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى الحياة الوطنى ومستشفى العميس بمدينة جيزان.

وقد شب حريق فى مستشفى جازان العام فجر هذا اليوم بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء الولادة والحضانة، وهرعت فرق الدفاع المدنى إلى موقع الحادث لاخلاء المرضى بمساندة بقية الجهات المعنية ذات الاختصاص، ولا زالت عملية الاخلاء جارية حتى الآن.

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