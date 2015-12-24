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"القدم الغاطسة" و"عضة البرد" أشهر أعراض برودة الطقس

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"القدم الغاطسة" و"عضة البرد" أشهر أعراض برودة الطقس "القدم الغاطسة" و"عضة البرد" أشهر أعراض برودة الطقس
تقلبات الطقس وبرودة فصل الشتاء، يصاحبهما العديد من الأعراض التى تؤثر على صحة الإنسان بشكل عام، غير أن هذه التأثيرات لا تتعلق بالجهاز المناعى ونزلات البرد فقط، وإنما تمتد لجلد الإنسان.
>يؤكد الدكتور شعبان إبراهيم أخصائى الجلدية والتناسلية، أن الجلد يتأثر بشكل سلبى بالبرد القارس، ومن ذلك:

1- "عضة البرد"، وتحدث فى المناطق الأكثر عرضة للبرد مثل الأذنين والأنف وأصابع اليدين والقدمين، حيث يغطى اللون الأبيض الشاحب هذه المناطق وتظهر كأنها مدهونة بالشمع، ثم تظهر فقاقيع مثل الحروق وربما تصاب هذه المناطق بالغرغرينا، ولذا ينصح دائما بتدفئة هذه الأماكن.

2- "القدم الغاطسة"، غالبا تصيب الجنود وذلك نتيجة لتعرضهم للبرد القارس لمدة طويلة، ويحدث تورم وتخدير بالقدمين، وفى بعض الأحيان يصاب بالغرغرينا، وينصح الجنود بارتداء غطاء الرأس الصوف وارتداء الملابس الثقيلة والقفاز.

3- "تثليج" والتهاب أصابع اليدين والقدمين مع حكة واحمرار وتورم بالأصابع، ولذا ينصح بالجلوس فى الأماكن الدافئة وتجنب التعرض للهواء البارد.

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