محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الجديدة بمدينة أرمنت

قاد محمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية لمركز ومدينة أرمنت، برفقة سكرتير عام المحافظة اللواء عادل مهران، ومديرى المديريات ووكلاء الوزرات والمسئولين التنفيذين بالمحافظة، لمتابعة سير عمل المشروعات بالمدينة، والتواصل مع المواطنين وبحث مشكلاتهم على أرض الواقع.

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الأقصر داخل مدينة أرمنت، التى رافق المحافظ خلالها رئيس مدينة أرمنت العميد على الجزار، زيارة مكتبة الطفل والشباب بأرمنت، وموقع إنشاء مستشفى أرمنت الجديد المقرر الانتهاء منه فى 25 إبريل القادم، حيث أمر محافظ الأقصر بمخاطبة وزارة الصحة لتجهيزها بالأثاثات والمعدات الطبية اللازمة بالتزامن مع قرب انتهاء أعمال التشطيبات النهائية.

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