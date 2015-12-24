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الليلة.. محمود سعد يستضيف «بائع الفريسكا الكلاسيكي» في «آخر النهار»

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الليلة.. محمود سعد يستضيف «بائع الفريسكا الكلاسيكي» في «آخر النهار» الليلة.. محمود سعد يستضيف «بائع الفريسكا الكلاسيكي» في «آخر النهار»

يوسف بائع الفريسكا الكلاسيكي

يستضيف الإعلامي “محمود سعد”، اليوم الخميس، يوسف “بائع الفريسكا الكلاسيكي”، خلال برنامجه الذي يعرض على قناة “النهار”، وذلك بعد أن تخطى الفيديو الخاص به، والذي الذى تم عرضه خلال برنامج “آخر النهار” الأسبوع الماضى ، حاجز المليون و600 ألف مشاهدة حتى الآن.

ويوسف السيد راضي ، يبلغ من العمر 26 عامآ ، يجيد عمل الفريسكا والذي ورثه عن والده، وحصل “يوسف” على شهادة من معهد الخدمات الاجتماعية ولكنه لم يجد وظيفة، قرر استغلال حرفته فى عمل الفريسكا لتكون مصدر دخل له وكانت طريقته مختلفه فقد قرر أن يحب مايعمل حتى يعمل مايحب، هو مجرد بائع فريسكا بصندوق صغير على كتفه ولكن ذو ملابس أنيقة وهيئة مرتبة.

وأضاف يوسف، خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج، أنه يقصد من ارتداء زيه الكلاسيكي خلال عمله، تغيير نظرة المجتمع عن البائع.

 

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