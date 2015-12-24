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عقد جلسة صلح بين عائلتى "آل عثمان وآل يوسف" بالعديسات فى الأقصر.. اليوم

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عقد جلسة صلح بين عائلتى "آل عثمان وآل يوسف" بالعديسات فى الأقصر.. اليوم عقد جلسة صلح بين عائلتى "آل عثمان وآل يوسف" بالعديسات فى الأقصر.. اليوم
تشهد قرية ‏العديسات بحرى التابعة لمركز الطود بجنوب الأقصر، اليوم ‏الخميس، إقامة مراسم جلسة صلح بين عائلتى ‏آل عثمان ‏وآل يوسف، وذلك بحضور قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن، لوأد الفتنة بينهما.

ومن جانبه قال العميد أيمن مدنى رئيس مركز ومدينة الطود، إن مراسم الصلح سيشهدها محافظ الأقصر ?‏محمد بدر، واللواء عصام الحملى مدير الأمن، والسيد أحمد إدريس الإدريسى رئيس لجنة المصالحات بالساحة الإدريسية ومحافظة الأقصر، إلى جانب عدد من رجال الدين والأزهر والأوقاف.

وكانت خلافات نشبت على قطعة أرض أدت إلى مقتل أحد أبناء عائلة عثمان، بعد إصابته بطلق نارى من قبل أحد أبناء عائلة يوسف، ومن المقرر إقامة مراسم الصلح اليوم الخميس بين العائلتين.

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مصر 365