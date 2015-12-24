استنفار أمني لتأمين احتفالات أعياد رأس السنة بالغردقة

​شهدت محافظة البحر الأحمر، إجراءات أمنية مشددة؛ استعدادا لاحتفالات رأس السنة التى تشهدها الفنادق والقري السياحية بمدينة الغردقة، وحتي انتهاء الاحتفالات بأعياد الميلاد في 7 يناير المقبل.

ووضعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، خطة لتأمين تلك الاحتفالات والتي ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت المهمة والحيوية وأماكن التنزهات والفنادق والقري السياحية والأكمنة الحدودية، واغلاق الشوارع المؤدية للكنائس خلال الاحتفالات وتوسيع دائرة الاشتباه والتفتيش، والدوريات الأمنية المتحركة والثابتة وذلك من خلال عدة محاور رئيسية.

وكلف اللواء عادل التونسي مدير الأمن، إدارة النجدة بالبحر الأحمر المستمر في شوارع الغردقة، وإدارة المرور بشن عدة حملات مرورية لضبط كافة المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة عوائق مرورية.

كما وجه إدارة شرطة المرافق بعدم وجود إشغالات أو مخالفات في شوارع الغردقة ورفع أي مركبه متروكة أمام جميع الكنائس والمنشات الهامة والسياحية، كما كلف إدارة البحث الجنائي بتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية والفندقية وأماكن التنزهات بفحص جميع المترددين علي تلك المنشآت والتنسيق الأمني بين حراس العقارات وإدارات الفنادق والقري السياحية ووضع خدمات سرية في محيط دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحية وتأمين أسطح العقارات المطلة علي تلك البنايات.

ووجه مدير الأمن، إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها علي جميع مداخل دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والسياحي والكشف الجيد لمحيط تلك المنشآت عن المفرقعات عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات، حيث تم وضع خطة انتشار لمجموعة كبيرة من كلاب الشرطة في جميع الميادين العامة وأماكن التجمعات البشرية للكشف عن أي أجسام غريبة.