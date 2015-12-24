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تقرير - هل يرحل المحمدي عن هال سيتي الشهر المقبل؟

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تقرير - هل يرحل المحمدي عن هال سيتي الشهر المقبل؟ تقرير - هل يرحل المحمدي عن هال سيتي الشهر المقبل؟

أعدت صحيفة هال دايلي ميل التي تصدر في مدينة هال الإنجليزية حيث فريق هال سيتي تقريرا عن احتمالية مغادرة بعض اللاعبين للفريق.

وكان من ضمنهم النجم المصري أحمد المحمدي.

ونشرت الصحيفة تصريح المدرب ستيف بروس الذي أبدى فيه قلقه الشديد من مغادرة بعض اللاعبين المهمين الذي سيؤثر بالسلب على الفريق في مشواره الموسم الحالي في دوري الدرجة الثانية بإنجلترا.

وذكر التقرير أن الثلاثي المحمدي وتوم هادلستون ومحمد ديامي يبقى في مقدمة اللاعبين الذين ترغب أندية أخرى في الحصول على خدماتهم.

وأشار التقرير إلى بعض الأندية التي قد تضع لاعبي هال سيتي نصب عينيها مثل بورنموث وأستون فيلا من الدوري الممتاز وفريق كوينز بارك رينجرز من الدرجة الثانية.

وذكر أن المفاوضات بدأت بالفعل مع بعض اللاعبين سعيا لانتدابهم من فريق النمور.

ويحتل هال سيتي حاليا المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن ميدلزبروه المتصدر و3 عن ديربي كونتي الوصيف و2 عن برايتون الثالث.

ويصعد للدوري الممتاز مع نهاية الموسم صاحبي المركزين الأول والثاني فيما يخوض أصحاب المراكز من الـ3 إلى الـ6 ملحق يتأهل عن طريقه فريقا ثالثا للدرجة الأعلى.

ولم يخض المحمدي أي مباراة مع منتخب منذ هبوطه إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضي فلعب فقط مباراة غينيا الاستوائية الودية التي كانت الأولى للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في شهر مارس الماضي.

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