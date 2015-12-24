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صور|49 طالبًا وطالبة يشاركون في معرض «إنتل» للعلوم والهندسة بالغردقة

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صور|49 طالبًا وطالبة يشاركون في معرض «إنتل» للعلوم والهندسة بالغردقة صور|49 طالبًا وطالبة يشاركون في معرض «إنتل» للعلوم والهندسة بالغردقة

بمشاركة 49 طالب وطالبة من 4 ادارات تعليمية، اختتمت فعاليات معرض “إنتل للعلوم والهندسة السابع” والذي ينظمه مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بالتعاون مع شركة إنتل العالمية للعلوم والهندسة، وذلك بقصر ثقافة الغردقة.

وشمل المعرض عددًا من الاختراعات والمشروعات خاصة المفيدة بيئيا ومجال تحلية مياه البحر والوقود البديل.

وأكد الدكتور محمد جاد، وكيل​​ كلية تربية الغردقة، أن المعرض السنوي يأتي في إطار برنامج تنمية مهارات البحث العلمي لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الذي أطلقته الوزارة بهدف تنمية قدرات النشء وتشجيعهم على استيعاب واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية العالمية حول الإبداعات والابتكارات في مجال الهندسة والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف، أن المعرض يعمل على فتح آفاق جديدة أمام إبداعاتهم لاستثمارها في بناء وتنمية مجتمعهم، مشيرا إلى أن المعرض هو ​نتاج عدة معارض تم تنظيمها على مستوي الإدارات التعليمية​ ​ويضم مشروعا ابتكاريا ما بين الهندسي، والعلمي، والأدبي.

ومن المقرر تصعيد الفائزين في المعرض إلى معرض آخر على مستوى محافظات جنوب الصعيد سوف سيعقد في شهر فبراير المقبل بمحافظة الأقصر يمكن المؤهلين فيه من المنافسة على مستوى الوطن العربي ثم على المستوى العالمي في المعرض السنوي التي تنظمه شركة “إنتل” العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

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