فيديو| ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى جازان بالسعودية إلى 31 حالة وفاة

أعلن مصدر أمنى سعودي ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى جازان جنوب غرب المملكة الذي وقع، صباح اليوم الخميس، إلى 31 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان يحيى القحطاني، في بيان، أن الحريق تسبب في مقتل 31 شخصاً وإصابة أكثر من مئة آخرين، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف القحطاني أن “غرفة القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق عن وقوع حادث حريق بمستشفى جازان العام بالدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء والولادة والحضانة”، مشيراً إلى أنه تمت السيطرة على الحريق بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف وسلالم من كافة إدارات ومراكز المنطقة.

وقال الدفاع المدني السعودي إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق، دون الكشف عن جنسيات الضحايا.

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