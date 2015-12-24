كشف غموض مقتل ضابط جيش بنجع حمادي

كشفت الأجهزة الأمنية بفرع نجع حمادي، التابع لمديرية أمن قنا، غموض مقتل ضابط بالقوات المسلحة بالمعاش، والعثور على جثته غارقا فى الدماء بمنزله بمدينة الوقف.

وأفادت تحريات االعقيد إبراهيم سليمان والرائد مصطفى حلمي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من “محمد ح ا” 29 سنة سائق، و”محمد أ م” 31 سنة عامل، و”على س م” 27 سنة عامل، الذين تسللوا إلى منزل المجنى عليه بغرض السرقة، إلا أن المجنى عليه شعر بوجود المتهمين فقاموا بقتله بقطعة حديدية وسرقة مبالغ مالية وفروا هاربين.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيقات برئاسة الحسن فنجرى، مدير النيابة.

وكان الأهالى بمدينة الوقف، عثروا منذ أيام على جثة ضابط جيش متطوع بالمعاش ملقاة بمسكنه غارقة فى الدماء وبها آثار لضرب بالرأس.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء هشام خطاب يفيد بوصول بلاغ من الأهالى عن وفاة أحد الأشخاص يدعى “حسين م ح أ” 70 سنة ظابط جيش متطوع بالمعاش داخل مسكنه، بعد انبعاث رائحة كريهة من المنزل وعدم استجابته، فقامت قوة أمنية بدخول المسكن وعثر على جثة المجنى عليه بغرفة نومه غارقة فى الدماء وبها آثار ضربة بالرأس.

وتشكل فريق بحث على مستوى عالٍ برئاسة العميد أيمن فتحى، والعقيد إبراهيم سليمان، وتمكن فريق البحث من كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.