بالصور.. أطفال دوحة الزمان فى زيارة جامعة قناة السويس

استقبلت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبوالنور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى زيارة أطفال روضة دوحة الزمان النموذجية مع هيئة الإشراف، حيث استقبلهم أمام الإدارة الرئيسية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة والدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة البيئة، وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مصر مع قيادات الجامعة، ثم توجهوا إلى كلية الطب البيطرى واصطحب الأطفال أثناء زيارتهم الدكتورة سعدية عبد الفتاح مدير مركز خدمة المجتمع والدكتورة رشا بخيت منسق الزيارات بالكلية.

وشارك فى الزيارة أحد مؤسسى الكلية الدكتور مصطفى فايز أقدم الأساتذة بالكلية وتجول الأطفال خلال الزيارة لكلية الطب البيطرى مزرعتها التعليمية ومتاحفها المتنوعة تقديرا لأهمية الأجيال الصاعدة وحقها فى معرفة مستقبلها والمهن التى سوف تعمل بها من خلال التعليم الجامعى.

وحرص الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة على تسليم الأطفال علم مصر تأكيدا لشعار الجامعة تحيا مصر.



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عميد طب بيطرى مع الأطفال



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نائب رئيس الجامعة مع الأطفال



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قيادات الجامعة يستقبلون أطفال الدوحة



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رئيس الجامعة يستقبل الأطفال أمام الإدارة



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صورة تذكارية للأطفال مع رئيس الجامعة