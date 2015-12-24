أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أطفال دوحة الزمان فى زيارة جامعة قناة السويس

Google+ Print
بالصور.. أطفال دوحة الزمان فى زيارة جامعة قناة السويس بالصور.. أطفال دوحة الزمان فى زيارة جامعة قناة السويس
استقبلت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبوالنور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى زيارة أطفال روضة دوحة الزمان النموذجية مع هيئة الإشراف، حيث استقبلهم أمام الإدارة الرئيسية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة والدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة البيئة، وحرص الأطفال على التقاط الصور التذكارية وهم يحملون أعلام مع قيادات الجامعة، ثم توجهوا إلى كلية الطب البيطرى واصطحب الأطفال أثناء زيارتهم الدكتورة سعدية عبد الفتاح مدير مركز خدمة المجتمع والدكتورة رشا بخيت منسق الزيارات بالكلية.

وشارك فى الزيارة أحد مؤسسى الكلية الدكتور مصطفى فايز أقدم الأساتذة بالكلية وتجول الأطفال خلال الزيارة لكلية الطب البيطرى مزرعتها التعليمية ومتاحفها المتنوعة تقديرا لأهمية الأجيال الصاعدة وحقها فى معرفة مستقبلها والمهن التى سوف تعمل بها من خلال التعليم الجامعى.

وحرص الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة على تسليم الأطفال علم مصر تأكيدا لشعار الجامعة تحيا مصر.

عميد طب بيطرى مع الأطفال -اليوم السابع -12 -2015
>

عميد طب بيطرى مع الأطفال

نائب رئيس الجامعة مع الأطفال -اليوم السابع -12 -2015
>

نائب رئيس الجامعة مع الأطفال

قيادات الجامعة يستقبلون أطفال الدوحة -اليوم السابع -12 -2015
>

قيادات الجامعة يستقبلون أطفال الدوحة

رئيس الجامعة يستقبل الأطفال أمام الإدارة -اليوم السابع -12 -2015
>

رئيس الجامعة يستقبل الأطفال أمام الإدارة

صورة تذكارية للأطفال مع رئيس الجامعة -اليوم السابع -12 -2015
>

صورة تذكارية للأطفال مع رئيس الجامعة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني